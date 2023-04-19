Фото ⟩ До и после: как бывший гараж превратить в гостиную?

Фото: Пресс-фото

Найти подходящее хранение

Обустройство гостиной не так сложно, как может показаться. В таких функциональных комнатах, как гостиная, важно не перегрузить и при этом иметь достаточно места для хранения. Когда вы создаете зоны для отдыха, работы и хранения, важна не только мебель, но и место для хранения вещей. Если у вас уже готов проект, но вы не можете позволить себе всё, вы можете оборудовать комнату частично и приобрести остальное позже. Например, модульное хранение очень подойдёт, вы можете добавлять полки, дверцы и каркасы по мере необходимости или использовать в этих полках удобные коробки. Дизайнер советует обратить внимание на мебель без задней стенки, что даст доступ к розеткам, если зонирование комнаты поменять нет возможности.

Добавьте ярких акцентов

Принимая во внимание положение окон и дверей, в комнате была использована удобная и продуманная меблировка. Фокус был на зоне отдыха, где хозяин может расположить свой диджейский пульт, где есть стол для приема гостей и посиделок. Обустраивая комнату, учитывайте местоположение дома и вид из окна. Если неподалеку лес.

Фото: Пресс-фото

"Украшая комнату и выбирая палитру, я вдохновилась от того, что было вокруг дома. Я использовала натуральные материалы и текстуры. Вместе с хозяевами мы создали обстановку, где семья может насладиться тихой атмосферой вблизи природы, сосновым лесом, морским песком и близостью воды. И всё это учитывая природную палитру", - говорит дизайнер А. Бриеде.

Дизайнер использовала мебель разных стилей - современный и индустриальный, учитывая, что стены и другие элементы комнаты довольно характерные. Дизайнер советует использовать у обеденного стола стулья разных стилей, что создаст дополнительный вайб в комнате. При балках на потолке и камине важно, чтобы стены не перегружали образ. Обустраивая комнату, важно понимать основные цели, и в таких комнатах, как гостиная, стоит использовать практичную мебель, за которой легко ухаживать.