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Фото ⟩ До и после: как бывший гараж превратить в гостиную?

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

Старый дом находится недалеко от моря в так называемых кооперативах, которые можно превратить в полноценные дома. Жизнь у моря в таких домах имеет свои плюсы и минусы, важно учитывать, что дом небольшой, и стоит тщательно продумать планировку или даже что-то перестроить. Дизайнер помогла паре обустроить бывший гараж, который сейчас используют как гостиную, создав пространство для встречи гостей, развлечений и даже сна.

Молодая пара обустроила гостиную в гараже своего домика у моря. В комнате недоставало функциональности и уюта. Хозяева часто принимают гостей, устраивают вечера игр и вечеринки с музыкой и танцами, а также здесь хозяин устраивает свои DJ-сеты. Но в комнате не хватало основ для приема гостей - вместительного стола, где можно поужинать, поиграть, дивана, где гости смогут остаться, и места для хранения вещей.

Галерея: Фото до

Галерея: Фото после

Разделите пространство на зоны

Дизайнер советует начать с планирования зон в пространстве - нарисуйте план и оцените, что вам нужно в комнате и чем вы обычно здесь занимаетесь. Порой комната выглядит меньше из-за перегруженности. "Разделение комнаты на зоны по функции создаст структуру, и пространство будет выглядеть просторнее. Для того, чтобы убрать ощущение вытянутости комнаты, я выделила три вещи - камин, который не передвинуть и важно учитывать его положение, стол, о котором мечтали хозяева, и диван, где можно спокойно отдохнуть и поспать после посиделок", - рассказывает дизайнер IKEA Агита Бриеде.

Фото: Пресс-фото

Найти подходящее хранение

Обустройство гостиной не так сложно, как может показаться. В таких функциональных комнатах, как гостиная, важно не перегрузить и при этом иметь достаточно места для хранения. Когда вы создаете зоны для отдыха, работы и хранения, важна не только мебель, но и место для хранения вещей. Если у вас уже готов проект, но вы не можете позволить себе всё, вы можете оборудовать комнату частично и приобрести остальное позже. Например, модульное хранение очень подойдёт, вы можете добавлять полки, дверцы и каркасы по мере необходимости или использовать в этих полках удобные коробки. Дизайнер советует обратить внимание на мебель без задней стенки, что даст доступ к розеткам, если зонирование комнаты поменять нет возможности.

Добавьте ярких акцентов

Принимая во внимание положение окон и дверей, в комнате была использована удобная и продуманная меблировка. Фокус был на зоне отдыха, где хозяин может расположить свой диджейский пульт, где есть стол для приема гостей и посиделок. Обустраивая комнату, учитывайте местоположение дома и вид из окна. Если неподалеку лес.

Фото: Пресс-фото

"Украшая комнату и выбирая палитру, я вдохновилась от того, что было вокруг дома. Я использовала натуральные материалы и текстуры. Вместе с хозяевами мы создали обстановку, где семья может насладиться тихой атмосферой вблизи природы, сосновым лесом, морским песком и близостью воды. И всё это учитывая природную палитру", - говорит дизайнер А. Бриеде.

Дизайнер использовала мебель разных стилей - современный и индустриальный, учитывая, что стены и другие элементы комнаты довольно характерные. Дизайнер советует использовать у обеденного стола стулья разных стилей, что создаст дополнительный вайб в комнате. При балках на потолке и камине важно, чтобы стены не перегружали образ. Обустраивая комнату, важно понимать основные цели, и в таких комнатах, как гостиная, стоит использовать практичную мебель, за которой легко ухаживать.

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