Концерты, шествие и "цветочная Латвия": программа на 4 мая в Риге

4 мая с 10:00 все желающие могут принять участие в создании традиционной композиции "Цветочная Латвия" у памятника Свободы. Все принесенные людьми весенние цветы будут вплетены в цветочный ковер, воссоздающий контуры Латвии. Полюбоваться "Цветочной Латвией" можно будет и 5 мая.

В поддержку Украины в ее борьбе за независимость Рижская дума, Сейм и Клуб декларации 4 мая приглашают в 11:00 на акцию "Латвийские цветы за свободу Украины", во время которой на площади Независимости в цветочные пирамиды будут высажены синие и желтые цветы. На мероприятии выступит молодежный хор Balsis.

В 12:00 на площади Свободы состоится дефиле школьных духовых оркестров, в котором примут участие почти 300 юных музыкантов, а в 14:00 - торжественное возложение цветов к памятнику Свободы.

Центр культуры и народного искусства Ritums 4 мая проведет традиционное шествие в народных костюмах, в котором могут принять участие все желающие. Шествие начнется на Ратушной площади и закончится у памятника Свободы.

На Эспланаде в 17:00 состоится концерт "Я увидел тебя в золотом", в парке Нордекю и Латгальском парке с 12:00 пройдут творческие мастерские для всей семьи, а в 15:00 выступят молодежные духовые оркестры.

В Верманском саду с 13:00 пройдет детский день с творческими мастерскими и игрой на ориентирование, посвященной поэту Иманту Зиедонису, а в кинотеатре Splendid Palace - традиционный марафон латышских фильмов, организованный Национальным киноцентром.

Праздничные концерты состоятся также в Латвийской музыкальной академии, Дворце культуры "Зиемельблазма", Дворце культуры ВЭФ, Малой гильдии, центре культуры "Иманта".