Нидерландский дипломат потерял работу после того, как назвал украинцев русскими

МИД Нидерландов сообщил, что ван Дартель незамедлительно уйдет с должности, и министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Лие Шрайнемахер "уважает это решение и приняла его отставку", отмечает УНИАН.

Ван Дартель - опытный дипломат. Ранее он занимал должность посла Нидерландов в Сербии, Польше и России.

По информации RTL, перед вступлением в новою должность дипломат автору новой книги заявил: "Украинцы тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность".

Высказывания дипломата были опубликованы только после того, как он приступил к своей новой должности.