Нидерландский дипломат потерял работу после того, как назвал украинцев русскими

Нидерландский дипломат Рон ван Дартель, три недели назад назначенный для продвижения участия страны в восстановлении Украины, был вынужден отказаться от поста, так как стало известно о его высказываниях о том, что "украинцы тоже русские", пишет AP.
МИД Нидерландов сообщил, что ван Дартель незамедлительно уйдет с должности, и министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Лие Шрайнемахер "уважает это решение и приняла его отставку", отмечает УНИАН.
Ван Дартель - опытный дипломат. Ранее он занимал должность посла Нидерландов в Сербии, Польше и России.
По информации RTL, перед вступлением в новою должность дипломат автору новой книги заявил: "Украинцы тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность".
Высказывания дипломата были опубликованы только после того, как он приступил к своей новой должности.
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