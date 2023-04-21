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Латвия передаст Украине все оставшиеся комплексы Stinger

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Военный с системой Stinger
Военный с системой Stinger Фото: Stringer

Латвия ответила на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать все оставшиеся в ее распоряжении комплексы Stinger, заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия.

Во время встречи министры обороны выразили поддержку Украине.

"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении комплексы Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", - сказала Мурниеце.

Кроме того, Латвия продолжает реализацию амбициозной программы обучения украинских солдат.

"Наша цель состояла в том, чтобы в этом году удвоить количество украинских солдат, обученных в Латвии, по сравнению с 2022 годом.

Я уверена, что до конца года Латвия подготовит почти 3000 военнослужащих ВСУ", - заявила министр обороны.

В то же время Мурниеце подчеркнула, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению солдат Вооруженных сил Украины в Латвии.

В заключение Мурниеце подчеркнула, что Латвия неизменно поддерживает Украину. "Очень важно, чтобы весь демократический мир не позволил своему обществу устать от этой войны, потому что именно на это надеется Россия", - добавила министр.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне объединяет более 50 стран мира и было сформировано с целью коллективной поддержки Украины после вторжения России в Украину и начала полномасштабных боевых действий.

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