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Источники: новые санкции ЕС расширят запрет на транзит через Россию

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Фуры на границе. Иллюстративное фото.
Фуры на границе. Иллюстративное фото. Фото: Michaelvbg/Shutterstock

Европейский союз в новом пакете санкций собирается расширить запрет на транзит грузов через Россию, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, которые знакомы с новыми предложениями в сфере санкций.

Ожидается, что полностью перевозка через Россию в третьи страны не будет запрещена, однако ограничения, как предполагается, затронут несколько видов технологий и техники.

Как сообщает Bloomberg, Польша, Эстония и Литва требуют от ЕС, чтобы полностью запретить экспорт таких грузов через Россию, которые могут использоваться в российском военном комплексе, авиационных и космических отраслях.

Точный список агентство не упоминает.

В исследованиях журналистов ранее было констатировано, что у нескольких стран ЕС, граничащих с Россией, вырос оборот товаров со странами Средней Азии. Предполагается, что это может свидетельствовать о том, что санкции обходятся, через фиктивную отправку товаров в эти страны.

В рамках запланированных санкций ограничения могут быть установлены на танкеры и грузовые суда, которые во время поездки скрывают свои координаты, сообщает Bloomberg.

Во многих исследованиях указано, что такие суда могут быть использованы для обхода установленных для России санкций и торговли товарами, вывезенными из оккупированных территорий Украины.

Новые санкции затронут российскую госкорпорацию "Росатом" и российские алмазы, ссылаясь на свои источники, сообщает корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк. На таких ограничениях настаивают Польша и страны Балтии.

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