После острой критики президент Бразилии смягчил свою риторику по войне в Украине

Встретив резкую критику по поводу своих прежних высказываний о России и Украине, да Силва теперь старается смягчить свою позицию, говоря, что просто призывает к миру и самообладанию.

"Я никогда не равнял Россию и Украину. Я знаю, что такое вторжение и что такое территориальное единство. Но теперь началась война, и кто-то должен говорить о мире", - сказал президент Бразилии.

В субботу да Силва в Лиссабоне встретился с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

В настоящее время да Силва проводит первое турне по Европе после вступления в должность президента, и в субботу вновь выразил отличные от европейских лидеров мнения по Украине.