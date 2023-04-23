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После острой критики президент Бразилии смягчил свою риторику по войне в Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: SCANPIX

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу в Twitter подтвердил, что никогда не равнял Украину и Россию, одновременно выражая уверенность в том, что кто-то должен говорить о мире.

Встретив резкую критику по поводу своих прежних высказываний о России и Украине, да Силва теперь старается смягчить свою позицию, говоря, что просто призывает к миру и самообладанию.

"Я никогда не равнял Россию и Украину. Я знаю, что такое вторжение и что такое территориальное единство. Но теперь началась война, и кто-то должен говорить о мире", - сказал президент Бразилии.

В субботу да Силва в Лиссабоне встретился с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

В настоящее время да Силва проводит первое турне по Европе после вступления в должность президента, и в субботу вновь выразил отличные от европейских лидеров мнения по Украине.

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