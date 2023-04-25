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Песков: Путин - "мегаактивный", двойников у него нет, в бункере он не сидит

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters / Scanpix

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию о том, что у Путина есть двойники и, что он много времени проводит в бункерах, ложью, сообщает российское СМИ "Медуза".

Такой комментарий Песков дал, выступая на семинаре "просвещения" "Знание. Первые".

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье.

Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", - подчеркнул Песков.

Песков также опроверг информацию, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

"Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", - добавил он.

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