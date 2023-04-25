Песков: Путин - "мегаактивный", двойников у него нет, в бункере он не сидит

Такой комментарий Песков дал, выступая на семинаре "просвещения" "Знание. Первые".

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье.

Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", - подчеркнул Песков.

Песков также опроверг информацию, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

"Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", - добавил он.