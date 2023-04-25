Песков: Путин - "мегаактивный", двойников у него нет, в бункере он не сидит

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию о том, что у Путина есть двойники и, что он много времени проводит в бункерах, ложью, сообщает российское СМИ "Медуза".
Такой комментарий Песков дал, выступая на семинаре "просвещения" "Знание. Первые".
"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье.
Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", - подчеркнул Песков.
Песков также опроверг информацию, что у Путина есть проблемы со здоровьем.
"Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", - добавил он.
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