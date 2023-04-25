Украина: Россия начала применять новую тактику использования дронов

Это означает, что Россия использует для этих целей все больше летательных аппаратов. Полковник вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский, говоря о смене тактики использования дронов, указал, что речь идет о комбинации различных видов этого оружия.

Аллексей Дмитрашковский отметил, что Россия увеличила объемы артиллерии и обстреливает украинские позиции так же, как в феврале.

Как сообщалось ранее, 10 апреля россияне в Бахмуте начали использовать применяемую в Сирии тактику выжженной земли, сообщил командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сирский.

"Противник перешел к так называемой сирийской тактике выжженной земли. Они разрушают здания и позиции артиллерийскими ударами и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролиуремая", - указал Сирский.

Он отметил, что украинские солдаты своими действиями ослабили "вагнеровцев", поэтому теперь противник вынужден привлекать к боям за Бахмут спецподразделения и ударные подразделения десанта.