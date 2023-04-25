Украина: Россия начала применять новую тактику использования дронов

Российские войска на Донбассе изменили тактику использования беспилотных летательных аппаратов, чтобы идентифицировать украинские системы противовоздушной обороны и наносить по ним удары, сообщает украинское издание УНИАН.
Это означает, что Россия использует для этих целей все больше летательных аппаратов. Полковник вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский, говоря о смене тактики использования дронов, указал, что речь идет о комбинации различных видов этого оружия.
Аллексей Дмитрашковский отметил, что Россия увеличила объемы артиллерии и обстреливает украинские позиции так же, как в феврале.
Как сообщалось ранее, 10 апреля россияне в Бахмуте начали использовать применяемую в Сирии тактику выжженной земли, сообщил командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сирский.
"Противник перешел к так называемой сирийской тактике выжженной земли. Они разрушают здания и позиции артиллерийскими ударами и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролиуремая", - указал Сирский.
Он отметил, что украинские солдаты своими действиями ослабили "вагнеровцев", поэтому теперь противник вынужден привлекать к боям за Бахмут спецподразделения и ударные подразделения десанта.
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