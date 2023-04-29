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Рассказы латвийских женщин, вернувшихся "с того света"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Свет в конце туннеля
Свет в конце туннеля Фото: Virrage Images/Shutterstock

Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Ниже - три истории женщин из Латвии. Они пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а в случае с третьей врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три мои собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает.

Вода была красновато-коричневая, и по краям листьев кувшинки светило солнце. Этот свет, все пузырьки, насекомые... И на каждом стебле кувшинки были маленькие пузырьки. Все было таким нереальным, как в сказке. Было очень легко. У меня ничего не болело, я не задыхалась. Ты просто пропадаешь во всем этом и наблюдаешь за всем. В конце был только такой мягкий туман. Мне было тепло, я не ощущала нехватки воздуха, мне вообще не было плохо. Следующее мгновение, когда меня вытащили из воды, это было очень больно.

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