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Российские снайперы ранили итальянского журналиста и убили его украинского коллегу

rus.tvnet.lv
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Журналист на войне в Украине. Иллюстративное фото.
Журналист на войне в Украине. Иллюстративное фото. Фото: Pavlovska Yevheniia/Shutterstock

На востоке Украины российские войска обстреляли Антоновский мост под Херсоном. В результате был убит местный корреспондент итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик. Был ранен и его итальянский коллега Коррадо Дзунино, в среду, 26 апреля, сообщает газета.

"Наш корреспондент Коррадо Дзунино и его коллега Богдан Битик сегодня под Херсоном стали жертвами нападения российских снайперов", - заявила La Repubblica.

"К сожалению, он не выжил и умер, оставив жену и сына.

Коррадо, который был ранен в плечо, находится в больнице в Херсоне", - сообщает газета.

Оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью "Пресса".

"По нам попали. Я видел Богдана на земле, он не двигался. Я ползал, пока не спасся из-под окна.

Я бегу к гражданскому автомобилю. Я был gjкрыт кровью, меня отвезли в больницу в Херсон", - в телефонном интервью с коллегами из La Repubblica сказал Дзунино.

"Я несколько раз пытался позвонить Богдану, он не ответил. Он был моим прекрасным другом", - добавил журналист.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что министерство и посольство Италии в Киеве работают с властями Украины над возвращением Дзунино в Италию.

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