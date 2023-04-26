Российские снайперы ранили итальянского журналиста и убили его украинского коллегу

"Наш корреспондент Коррадо Дзунино и его коллега Богдан Битик сегодня под Херсоном стали жертвами нападения российских снайперов", - заявила La Repubblica.

"К сожалению, он не выжил и умер, оставив жену и сына.

Коррадо, который был ранен в плечо, находится в больнице в Херсоне", - сообщает газета.

Оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью "Пресса".

"По нам попали. Я видел Богдана на земле, он не двигался. Я ползал, пока не спасся из-под окна.

Я бегу к гражданскому автомобилю. Я был gjкрыт кровью, меня отвезли в больницу в Херсон", - в телефонном интервью с коллегами из La Repubblica сказал Дзунино.

"Я несколько раз пытался позвонить Богдану, он не ответил. Он был моим прекрасным другом", - добавил журналист.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что министерство и посольство Италии в Киеве работают с властями Украины над возвращением Дзунино в Италию.