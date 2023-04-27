Больше сотни домов сгорели в уральских поселках, есть жертвы. Что известно

"Преддомовые территории поросли бурьяном в рост человека высотой, который за зиму - весну высох. Огонь по нему может распространиться моментально. Кто-то прямо перед своим домом складирует сухой горбыль (в окружении того же сухостоя). То есть сами жители забили огромный болт на пожарную безопасность своих дворов и своего поселка, а потом удивляются, как так - выгорают целые улицы. Было ли в Сосьве и Таежном иначе? Да бросьте! Ровно такой же бардак по-любому и был", - считает спасатель.

По другой из версий, причиной пожара в поселке Сосьва стало сжигание на лесопилке опилок с нарушением техники безопасности, сообщили в экстренных службах.

СМИ писали, что пожар начался на лесопилке в Сосьве, чей владелец Натиг Мамедов сначала якобы скрывался, а потом нашелся и сообщил, что не прятался.

Но и с географией начала пожара пока неясно - Мамедов действительно владеет лесопилкой, но в поселке Карпинск, до которого от Сосьвы около 160 км.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно по ст. 293 УК РФ (халатность), второе - по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Реакция властей

"У нас таких пожаров на территории области еще не было", - заявил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.