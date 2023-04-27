Видео ⟩ "Лифт даже не закрылся": в социальном доме в Иманте нашли тело

В четверг, 28 апреля, в лифте в социальном доме в Иманте нашли тело, сообщает программа Degpunktā.
Соседка, живущая по соседству, говорит, что видела мертвого мужчину, когда шла в магазин: "Мужчина лежал, не очень высокий, весь скрюченный.
На вопрос передачи, были ли у мужчины какие-нибудь травмы, соседка ответила, что "у него все лицо было в синяках".
"Он так и лежал сгорбившись, лифт маленький, в нем нельзя лечь в полный рост. Он лежал сгорбившись, так что кабина лифта даже не закрылась.
Я проходила мимо. Везде были цифры. Там была полиция, судмедэксперты, их было много", - поделилась впечатлениями соседка.
Государственная полиция в настоящее время возбудила уголовное дело, но не дает дальнейших комментариев.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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