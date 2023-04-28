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Полиция ищет Рихарда 2008 года рождения

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Рихард Паэглитис
Рихард Паэглитис Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Рихарда Паэглитиса 2008 года рождения.

Мальчик в ночь с 27 на 28 апреля вышел из дома в Стаки Страдской волости Гулбенского края, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

Полиция просит осмотреть фотографию Рихарда Паэглитиса и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 64401100 или 110.

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