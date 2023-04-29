Уже с 1 мая на части телеканалов пропадет русская звуковая дорожка

С 1 мая 2023 года вступают в силу поправки к Закону об электронных СМИ, которые налагают обязанность на поставщиков телевизионных услуг при распространении программы со звуковой дорожкой на языке, не являющимся официальным языком одного из государств-членов Европейского союза (ЕС) или страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), обеспечить звуковую дорожку на государственном языке. По мнению медиаэксперта Гунты Лидаки, это грозит тем, что часть аудитории перейдет на пиратские ресурсы, сообщает Латвийское радио.
Цель новой редакции закона – укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству, а также защитить интересы национальной безопасности. Поправки затрагивают как производителей контента телепрограмм, их владельцев, так и поставщиков и распространителей телевизионного контента.
По словам медиаэксперта Гунты Лидаки, нововведение грозит тем, что часть русскоязычной аудитории уйдет на пиратские сайты и на пиратское телевидение.
"Эти нововведения касаются русской аудитории Латвии, которая смотрит иностранные каналы. Даже не российские, а другие иностранные каналы на русском языке. Сократится число каналов, которые вещают на русском языке - значит, для какой-то части аудитории сократится возможность разнообразия содержания в Латвии, возможность получать какую-то полезную информацию и развлечения на русском языке.
И я думаю, что русскоязычная аудитория - мы уже смотрим по всем тенденциям - она уйдет на пиратские сайты, на пиратское телевидение. Как показали последние исследования - люди уходят и смотрят на пиратских сайтах и фильмы, и телепередачи", - заявила Лидака в интервью Латвийскому радио.
В распространенном компанией Baltcom пресс-релизе отмечается, что "учитывая непропорционально высокие затраты на перевод и озвучивание содержания канала для небольшого латвийского рынка по сравнению с рынком Европы и США, некоторые каналы не планируют предоставлять перевод, в связи с чем они будут вынуждены отключить дорожку на русском языке.
В результате чего на значительном количестве каналов останется только звуковая дорожка на языке оригинала, т.е. в основном на английском языке. В свою очередь часть каналов будет дублировать контент, обеспечивая перевод с помощью искусственного интеллекта".
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