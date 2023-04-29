Уже с 1 мая на части телеканалов пропадет русская звуковая дорожка

Цель новой редакции закона – укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству, а также защитить интересы национальной безопасности. Поправки затрагивают как производителей контента телепрограмм, их владельцев, так и поставщиков и распространителей телевизионного контента.

По словам медиаэксперта Гунты Лидаки, нововведение грозит тем, что часть русскоязычной аудитории уйдет на пиратские сайты и на пиратское телевидение.

"Эти нововведения касаются русской аудитории Латвии, которая смотрит иностранные каналы. Даже не российские, а другие иностранные каналы на русском языке. Сократится число каналов, которые вещают на русском языке - значит, для какой-то части аудитории сократится возможность разнообразия содержания в Латвии, возможность получать какую-то полезную информацию и развлечения на русском языке.

И я думаю, что русскоязычная аудитория - мы уже смотрим по всем тенденциям - она уйдет на пиратские сайты, на пиратское телевидение. Как показали последние исследования - люди уходят и смотрят на пиратских сайтах и фильмы, и телепередачи", - заявила Лидака в интервью Латвийскому радио.

В распространенном компанией Baltcom пресс-релизе отмечается, что "учитывая непропорционально высокие затраты на перевод и озвучивание содержания канала для небольшого латвийского рынка по сравнению с рынком Европы и США, некоторые каналы не планируют предоставлять перевод, в связи с чем они будут вынуждены отключить дорожку на русском языке.

В результате чего на значительном количестве каналов останется только звуковая дорожка на языке оригинала, т.е. в основном на английском языке. В свою очередь часть каналов будет дублировать контент, обеспечивая перевод с помощью искусственного интеллекта".