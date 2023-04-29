Ситуация на дорогах Латвии: за сутки поймано 8 пьяных водителей, в ДТП пострадал 21 человек

За минувшие сутки в Латвии за рулем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны восемь водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Семеро из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности, так как управляли транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. У троих из них автомобиль будет конфискован, а с четырех пьяных водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.
Всего вчера в сфере дорожного движения было принято 525 решений по административным правонарушениям, в том числе 229 в связи с превышением скорости и одно - за агрессивное вождение.
В пятницу в ДТП пострадал 21 человек
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Среди пострадавших четверо пешеходов, один велосипедист и трое водителей электросамокатов.
Всего в пятницу было зарегистрировано 146 ДТП, из них 92 произошли в Риге, по 17 в Земгале и Латгале, 11 в Курземе и девять в Видземе.
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