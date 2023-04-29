Ситуация на дорогах Латвии: за сутки поймано 8 пьяных водителей, в ДТП пострадал 21 человек

Семеро из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности, так как управляли транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. У троих из них автомобиль будет конфискован, а с четырех пьяных водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.

Всего вчера в сфере дорожного движения было принято 525 решений по административным правонарушениям, в том числе 229 в связи с превышением скорости и одно - за агрессивное вождение.

В пятницу в ДТП пострадал 21 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадал 21 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших четверо пешеходов, один велосипедист и трое водителей электросамокатов.

Всего в пятницу было зарегистрировано 146 ДТП, из них 92 произошли в Риге, по 17 в Земгале и Латгале, 11 в Курземе и девять в Видземе.