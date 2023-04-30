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Фото ⟩ Речь по-латышски, хиты "нулевых" и Густаво: в Риге выступила "Каста"
"Каста" в Риге Фото: RUS TVNET/ Raisa Smirnova
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
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29 апреля в Риге выступил запрещенный в России коллектив из Ростова-на-Дону "Каста". Кажется, последний раз в Риге парни были 5 лет назад, а точнее - в 2017 году. Напомним, что участники группы активно выражают свою антипутинскую и антивоенную позицию.

Группа образовалась в 1997 году. Лирика "Касты" всегда была острой, рассказывающей о социальных проблемах и неравенстве в обществе. Ростовские парни - Влади, Хамиль, Шым и Змей - с годами стали только смелее и острее в выражении своих мыслей.

Со сцены ночного клуба First они исполнили свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю группы.

Открыли свое выступление парни песней "Выходи гулять" из альбома "Об изъяне понятно". Это мощное высказывание против насилия. На сцене в этот момент можно было видеть кадры из не менее мощного клипа про сотрудника правоохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает. После он приходит домой и садится за стол вместе с семьей. 

Видео: "Каста" в Риге

Когда трек и овации немного стихли, Шым обратился к публике: "Запрещенная в путинской России группа "Каста" приветствует вас". 

Со сцены был задан вопрос в зал - у кого была кассета группы "Каста"? Таких среди зрителей оказалось много. Конечно, ведь на этот раз в First собралась публика постарше - те, кто слушал "Касту".

Зал взорвался "лесом рук" во время исполнения хитов "Наши люди" и "Сочиняй мечты". 

"Каста" в Риге
"Каста" в Риге Фото: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

"Спасибо всем, кто не стал гадом в годы неправды", - пели парни вместе с залом хит из альбома "Чернила осьминога". Кстати, именно на нем слышен латышский язык.

Надо сказать, что у группы "Каста" особая связь с Ригой.

Именно здесь были сняты клипы к таким композициям, как "Закрытый космос" и "Метла", которые они исполнили на радость зрителям.

Отдельным сюрпризом стало появление на сцене латвийского рэпера Густаво, который исполнил вместе с Влади двуязычную песню "Глупо, но класс/No Lupam Lasi".

"В апреле 2023 года исполняется 20 лет со дня, когда мы познакомились", - вспомнил Густаво. 18 лет назад они вместе сочинили песню "Глупо, но класс/No Lupam Lasi", клип на которую был снят в стенах легендарного клуба Pulkvedim neviens neraksta.

Не обошелся концерт без яркого антивоенного высказывания Влади и песни "Как это, б***ь, возможно" из последнего альбома "Длится февраль". 

"Мы проклинаем путинскую власть. Мы выражаем поддержку украинцам и тем россиянам, которые отреклись от путинского режима", - сказал со сцены Влади. 

"Labdien, cienījamie viesi un skatītāji", - неожиданно обратился к публике Шым, чем вызвал восторг зрительного зала. 

"Когда путинизм будет официально признан психическим заболеванием, по нему будут изданы многотомные научные труды. Мы хотим оставить заявку, чтобы наша следующая песня была взята в качестве эпиграфа к этим почтенным работам", - сказал Шым перед исполнением песни "Скрепы".

После Влади указал, что этот трек был написан еще в 2017 году и задумывался как юмористическая и сатирическая песня, но она оказалась сбывшимся пророчеством и основной политической идеологией путинского режима. 

Напомним, 24 февраля 2022 года "Каста" высказалась против российской агрессии, а в августе группа попала в "список запрещенных артистов". Теперь коллектив покинул Россию. Артисты проживают далеко за пределами своей родины, но собираются вместе, чтобы дать аншлаговые концерты везде, где их готовы услышать, как это произошло и на этот раз в Риге. Конечно, в финале вечера прозвучал хит "Вокруг шум". 

Галерея: "Каста" в Риге

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