Как правильно гладить белье: 7 распространенных ошибок, которые портят результат

Пиджак все еще выглядит мятым после глажки? Пригоревший утюг снова оставил неотстирываемые коричневые разводы на новой белой блузке? Что мы делаем не так? Какие существуют хитрости, чтобы не повредить ни одежду, ни утюг? В этой статье мы проанализируем наиболее распространенные ошибки, допускаемые при глажке одежды, и объясним, как их избежать.
Глажка одежды - это трудоемкая и не очень приятная обязанность, которую мы часто откладываем до тех пор, пока куча белья не станет размером с Эверест. Если знать, как избежать распространенных ошибок и выбрать правильное оборудование, глажка станет гораздо более приятным и менее трудоемким занятием.
Гладить полностью сухую одежду
Если действовать таким образом, то в худшем случае можно прожечь ткань, а в лучшем - сделать невозможной быструю и эффективную глажку одежды. Влажную ткань гладить гораздо легче, поэтому следует предварительно слегка увлажнить вещи с помощью спрея или утюга с функцией смачивания ткани или пара. Пар облегчит глажку даже самой мятой рубашки.
Гладить рубашки или брюки в неправильном порядке
Это одна из самых распространенных ошибок, которую совершают почти все. Эксперты рекомендуют сначала гладить самые сложные участки - манжеты, воротнички, пояса, не забывая при этом увлажнять ткань. И только после обработки всех деталей гладить большие поверхности рубашки или брюк.
Гладить деликатное белье в конце
Как известно, утюг нагревается быстрее, чем остывает. Если вы будете гладить сначала плотные ткани (которые требуют очень высокой температуры), вам придется долго ждать, пока утюг остынет до температуры, подходящей для глажки деликатных тканей без риска их повредить. Поэтому отныне ставьте деликатную одежду на первое место в списке, а не оставляйте ее напоследок.
Использовать водопроводную воду
Если вы заметили, что водопроводная вода в вашем доме известковая или содержит слишком много железа, лучше использовать для глажки дистиллированную или хотя бы предварительно прокипяченную воду. Это связано с тем, что некоторые минералы могут образовывать отложения, и вы рискуете повредить утюг или отпариватель одежды.
Не чистить утюг
Грязь может скопиться на поверхности утюга и испачкать вашу одежду в самый неожиданный и, как правило, неподходящий момент. Поэтому периодически очищайте поверхность утюга с помощью средства, подходящего для его покрытия. Можно также использовать пищевую соду, которая есть на каждой кухне - смешайте ее с водой, смочите в растворе ватный диск, очистите утюг и тщательно вытрите чистой сухой тканью.
Хранить утюг, не вылив из него воду
Обычно после глажки утюг просто легким движением руки убирают в шкаф. Впредь не забывайте опустошать резервуар для воды после каждой глажки, сливая остатки воды. В противном случае лишняя вода может не только вытечь, повредив мебель или приборы, но и изменить цвет, если будет долго стоять, и в следующий раз при глажке вас ждет неприятный сюрприз - неотстирываемые пятна на любимой одежде.
Гладить на любой поверхности
Всем известно, что для глажки необходима идеально ровная, жаропрочная и скользящая поверхность, которая должна регулироваться по высоте, удобной для вашей спины. К сожалению, мы часто небрежно используем для этих целей все, что есть под рукой - кровать, диван в гостиной или лакированный обеденный стол. При этом мы рискуем повредить не только одежду и спину, но и мебель, и даже сам утюг, который в случае досадной ошибки может просто пригореть.
Гладильная доска может значительно облегчить процесс. Чтобы не приходилось часто переворачивать и перекладывать одежду во время глажки, выбирайте доску с достаточно широкой поверхностью.
Большое значение также имеет поверхность гладильной доски. Чтобы одежда не электризовалась, лучше всего использовать хлопчатобумажный чехол с алюминиевой нитью. Например,
покрытие поверхности гладильной доски Leifheit AirBoard M благодаря технологии Thermo-Reflect передает тепло и пар от утюга обратно на одежду, позволяя гладить одновременно с двух сторон и сокращая время глажки до 33%.
Годами не менять гладильную доску
"Зачем мне менять гладильную доску, если она так хорошо служит уже много лет?" - говорят те, кто до сих пор пользуется неудобной деревянной конструкцией десятилетней давности, доставшейся в наследство от мамы или даже бабушки.
Дело в том, что современные гладильные доски гораздо удобнее и "умнее", что значительно облегчает эту трудоемкую задачу. Поэтому стоит задуматься о том, что пора отправить на пенсию устаревшую конструкцию и найти себе нового помощника.
Какой должна быть идеальная гладильная доска:
- Качественной - прочная конструкция и мягкий чехол с несгораемым покрытием;
- Легкой - поскольку этим предмет в основном пользуются женщины, важно, чтобы доска не была тяжелой;
- Компактной - легко складываться, чтобы не занимать много места при хранении;
- Прочной и устойчивой - она не должна раскачиваться или шататься, при этом важно, чтобы устойчивость не достигалась за счет веса доски;
- Удобной - гладильная поверхность должна быть достаточно широкой и длинной, чтобы глажка была быстрой и комфортной. Также важно, чтобы имелась специальная подставка для утюга;
- Мобильной - высота доски должна легко и удобно регулироваться, чтобы каждый мог выбрать подходящую для себя.
Надежных помощников, которые облегчат глажку белья, ищите здесь.
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