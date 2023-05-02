Как правильно гладить белье: 7 распространенных ошибок, которые портят результат

Использовать водопроводную воду

Если вы заметили, что водопроводная вода в вашем доме известковая или содержит слишком много железа, лучше использовать для глажки дистиллированную или хотя бы предварительно прокипяченную воду. Это связано с тем, что некоторые минералы могут образовывать отложения, и вы рискуете повредить утюг или отпариватель одежды.

Не чистить утюг

Грязь может скопиться на поверхности утюга и испачкать вашу одежду в самый неожиданный и, как правило, неподходящий момент. Поэтому периодически очищайте поверхность утюга с помощью средства, подходящего для его покрытия. Можно также использовать пищевую соду, которая есть на каждой кухне - смешайте ее с водой, смочите в растворе ватный диск, очистите утюг и тщательно вытрите чистой сухой тканью.

Хранить утюг, не вылив из него воду

Обычно после глажки утюг просто легким движением руки убирают в шкаф. Впредь не забывайте опустошать резервуар для воды после каждой глажки, сливая остатки воды. В противном случае лишняя вода может не только вытечь, повредив мебель или приборы, но и изменить цвет, если будет долго стоять, и в следующий раз при глажке вас ждет неприятный сюрприз - неотстирываемые пятна на любимой одежде.

Гладить на любой поверхности