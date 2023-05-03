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Видео ⟩ Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге обнаружена историческая брусчатка

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Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге обнаружена историческая брусчатка
Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге обнаружена историческая брусчатка Фото: twitter

Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге была обнаружена историческая брусчатка, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Рижской думе, на перекрестке улиц Клуса и Миера предприятие CBF Ļ-KO во время работ по установке светофора обнаружило под асфальтом историческую брусчатку, о существовании которой в этом месте ранее не было известно.

Управление национального культурного наследия (NKMP) потребовало работы остановить.

В среду NKMP вместе с руководством департамента сообщения проведут обследование объекта, чтобы оценить историческую ценность брусчатки и принять решение по поводу дальнейших действий.

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