Видео ⟩ Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге обнаружена историческая брусчатка

Во время замены светофора у Большого кладбища в Риге была обнаружена историческая брусчатка, сообщает агентство LETA.
Как сообщили в Рижской думе, на перекрестке улиц Клуса и Миера предприятие CBF Ļ-KO во время работ по установке светофора обнаружило под асфальтом историческую брусчатку, о существовании которой в этом месте ранее не было известно.
Tieši Lielo kapu 250gadu jubilejas priekšvakarā notiek vēl vienas vēsturiskās liecības - bruģa iznīcināšana. Uz brīdi darbi apturēti, cerams, to izdosies glābt! pic.twitter.com/nWB1SVJ5tk— Juris Millers (@JurisMillers) May 3, 2023
Управление национального культурного наследия (NKMP) потребовало работы остановить.
В среду NKMP вместе с руководством департамента сообщения проведут обследование объекта, чтобы оценить историческую ценность брусчатки и принять решение по поводу дальнейших действий.
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