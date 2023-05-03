Видео ⟩ Многодетная мать с десятью собаками испортила дом, который арендовала

Во время недавнего посещения дома хозяйка обнаружила, что в одном из туалетов на втором этаже дома в клетке держат двух далматинов. Между тем, помещение выглядело более чем антисанитарно.

Хозяйка говорит, что арендатор - разведенная многодетная мать. Двое из ее детей уже взрослые. Во время подписания договора аренды Наталье не сообщили, что в доме будет жить более десяти собак.

Наталья утверждает, что не могла попасть в свой дом с июня 2020 года по сегодняшний день. Каждый раз, когда хозяйка хотела осмотреть жилье, арендатор придумывала отговорки. Наталья с отвращением вспоминает момент, когда она, наконец, открыла дверь и вошла в дом.

20 апреля Государственная полиция зарегистрировала звонок в Спилве в связи с конфликтом между владельцем дома и арендатором, после чего в Государственную полицию поступили заявления от обеих вовлеченных сторон.

В полицию поступили сообщения о возможном повреждении недвижимого имущества и о возможном эмоциональном насилии над ребенком, в настоящее время они изучаются. Также было получено заявление о возможном нарушении правил содержания животных, оно было отправлено в Продовольственно-ветеринарную службу.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)