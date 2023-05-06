Короны и коронации. Часть I: короны как символ власти - чьи, где и когда

Бусины же были всегда пяти цветов: красные, белые, зеленые, желтые и черные, чередующиеся исключительно в такой последовательности. Мне встречались разные объяснения, что именно символизирует каждый из цветов, но наиболее убедительным было и самое простое: 5 - число, обозначающее изобилие во всех его проявлениях, и очень удачно, что в Китае как раз есть пять сортов разноцветного нефрита. Чтобы, значит, далеко за сырьем не ходить.

А этот молодой человек изображен уже в императорском платье манчжурской династии империи Цин, когда главным символом императора был желтый халат с драконами, а не корона Фото: MICHAELZTONG

Впрочем, другим людям повышенной знатности тоже разрешалось носить шапки с бусинами, но число ниток строго регулировалось. Наследнику престола, например, полагалось всего девять, ну и так далее, по нисходящей.

Позднее, особенно с приходом иностранных династий, с шапками было покончено, и главным признаком императора стал золотой халат, ну и драконы, конечно.

Древняя Персия, или Кто во что горазд

Дарий, или Ксеркс. Барельеф из дворца в Персеполе. За царем стоит наследный принц. У обоих на головах короны в виде жестких цилиндров, причем где король, а где его сын, можно понять только по тому, кто за кем стоит, головные уборы одинаковы Фото: ARASHK RP2

Как вы уже поняли, персидские короны не имели ни стандартной формы, ни традиционных материалов. Более того, даже древнеперсидское слово "корона" до нас просто не дошло. В памяти поколений остались греческие термины: кидар (что-то типа диадемы), курбасия (остроконечная шапка) и тиара, с которой мы и так отлично знакомы.