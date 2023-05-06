Украина: слова Пригожина о нехватке боеприпасов - блеф

"Сейчас они выпускают более 20 000 выстрелов в день. Поэтому слова Пригожина - это полный блеф", - сказал Череватый. Он также заявил, что украинские вооруженные силы по-прежнему контролируют часть Бахмута. "Там ничего не изменилось, окопная война продолжается. Противник не совершил крупного прорыва", - заявил представитель ВСУ.

Сегодня также стало известно, что в бою за Бахмут, который вчера был обстрелян Россией фосфорными бомбами, погиб американский ветеран, боец ​​Международного легиона, 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского режиссера Олеся Санина.

"Спасибо всем, кто сегодня почтил память члена моей семьи, жениха моей дочери Иванны Кристофера Джеймса Кэмпбелла. [...] Кристоферу было 27 лет, он погиб в бою 6 апреля в Бахмуте, защищая Украину", - написал Олесь Санин в Facebook.

Режиссер сообщил, что Кэмпбелл был ветераном с большим военным опытом, прослужившим пять лет в Ираке и Кувейте.

Санин рассказал, что когда в Украине начались боевые действия, Кэмпбелл встал на сторону страны и воевал против российских оккупантов в составе спецназа "Азов", прежде чем продолжить службу в Международном легионе.

Он также сообщил, что помимо службы в армии Кэмпбелл участвовал в волонтерском движении в Украине. "Следуя своему последнему желанию, Кристофер был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где нашел свою любовь, за которую отдал жизнь", - подытожил Санин.