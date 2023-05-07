"Мама, я люблю тебя, но больше не могу. Я хочу умереть"

Будет бороться дальше

Сам Андри узнал о потере последней надежды в начале февраля, когда в последний раз вернулся с родителями из больницы. Пришли результаты очередного ПЭТ-обследования, выяснилось, что метастазы теперь повсюду: в ребрах, тазу, легких, печени, позвоночнике, лопатках, плече и другой ноге. Келли вспоминает, насколько ужасным было это зрелище. "Он прочитал бумаги и спросил, правильно ли он понял, рак прогрессирует? Упал на кровать и начал было плакать, но моментально собрался и сказал - нет, он еще воюет! И как бы это ни было поразительно, Андри сумел найти что-то положительное в такой ситуации. Узнав, что умирает, он сказал, что, по крайней мере, ему больше никогда не придется заниматься математикой. Кроме того, он годами копил деньги, чтобы купить машину, когда получит водительские права... Помню, он спросил меня, можно ли использовать эти 200 евро для заказа в кондитерской. Невероятно, но эта гора сладостей все-таки смогла сделать его очень счастливым в тот момент".