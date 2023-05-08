Ситуация на дорогах: за сутки в ДТП пострадали 10 человек, поймано 14 пьяных водителей

Среди пострадавших были водитель электроскутера и два велосипедиста.

В воскресенье полиция задержала 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного под воздействием наркотиков. Девять водителей находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости составлен 231 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 467 протоколов.