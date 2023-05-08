Видео ⟩ 2,7 промилле: под Кекавой поймали пьяного водителя без прав

В 10 часов утра мужчина уже успел основательно набраться, после чего решил сесть за руль своего Dodge Caliber.

Представитель местной муниципальной полиции Синтия Юрьяне сообщила, что стражи порядка получили информацию о том, что на автозаправочной станции находится автомобиль оранжевого цвета, водитель которого, возможно, пьян. Полицейские выехали на место событий, заметили подходящую под описание машину и остановили ее.

Когда полицейские подошли к автомобилю, они узнали водителя - он уже попадался.

Полицейские также подозревали, что у него может быть эмоциональное расстройство и что волнение, вызванное задержанием, может привести к непредсказуемому, агрессивному поведению. Сотрудники Государственной полиции констатировали у нарушителя опьянение более чем 2,7 промилле.

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