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Видео ⟩ 2,7 промилле: под Кекавой поймали пьяного водителя без прав

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Под Кекавой живет мужчина, которого несколько раз ловили и наказывали за различные нарушения. Местные полицейские несколько дней назад снова его задержали - мужчина сел за руль пьяным и без прав, сообщает Degpunktā.

В 10 часов утра мужчина уже успел основательно набраться, после чего решил сесть за руль своего Dodge Caliber.

Представитель местной муниципальной полиции Синтия Юрьяне сообщила, что стражи порядка получили информацию о том, что на автозаправочной станции находится автомобиль оранжевого цвета, водитель которого, возможно, пьян. Полицейские выехали на место событий, заметили подходящую под описание машину и остановили ее.

Когда полицейские подошли к автомобилю, они узнали водителя - он уже попадался.

Полицейские также подозревали, что у него может быть эмоциональное расстройство и что волнение, вызванное задержанием, может привести к непредсказуемому, агрессивному поведению. Сотрудники Государственной полиции констатировали у нарушителя опьянение более чем 2,7 промилле.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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