Когда на прилавках появится местная клубника?

Первая клубника, выращенная в Латвии, станет доступной для покупателей уже в конце мая, сообщает агроном Augusta Zemenes Гунтарс Дзерве.

Он говорит, что некоторые садовники первую клубники ожидают в ближайшие несколько недель, но самое большое количество местной клубники появится на рынке в конце мая.

В то же время Дзерве отмечает, что местные производители все чаще переходят на выращивание клубники в теплицах или закрытых помещениях, что дает возможность как пораньше получить урожай, так и продлить сезон клубники.

Агроном Гунтарс Дзерве Фото: Пресс-фото

При этом Дзерве добавляет, что спрос покупателей на местную клубнику до сих пор относительно сложно удовлетворить, поскольку в Латвии сезон этой ягоды длится неполных два месяца, а спрос на нее - вплоть до осени.

Агроном пока не прогнозировал цены на клубнику, но, учитывая рост затрат, допускает, что она будет выше.

Дзерве также напоминает, что стоимость клубники всегда выше весной и осенью.