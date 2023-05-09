Когда на прилавках появится местная клубника?

В магазинах и на рынках клубника доступна уже давно, но приехала она из-за границы. Однако совсем скоро мы сможем дождаться и выращенную в Латвии ягоду.
Первая клубника, выращенная в Латвии, станет доступной для покупателей уже в конце мая, сообщает агроном Augusta Zemenes Гунтарс Дзерве.
Он говорит, что некоторые садовники первую клубники ожидают в ближайшие несколько недель, но самое большое количество местной клубники появится на рынке в конце мая.
В то же время Дзерве отмечает, что местные производители все чаще переходят на выращивание клубники в теплицах или закрытых помещениях, что дает возможность как пораньше получить урожай, так и продлить сезон клубники.
При этом Дзерве добавляет, что спрос покупателей на местную клубнику до сих пор относительно сложно удовлетворить, поскольку в Латвии сезон этой ягоды длится неполных два месяца, а спрос на нее - вплоть до осени.
Агроном пока не прогнозировал цены на клубнику, но, учитывая рост затрат, допускает, что она будет выше.
Дзерве также напоминает, что стоимость клубники всегда выше весной и осенью.
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