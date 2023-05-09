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Убийство в Иманте: в конце апреля в лифте обнаружили тело мужчины; подозреваемый задержан

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Кровь. Иллюстративное фото.
Кровь. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В Иманте в конце апреля в лифте дома был найден убитый мужчина, по подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого, сообщает агентство LETA.

Так, утром 27 апреля в Иманте в лифте был найден мертвый мужчина с признаками насильственной смерти. Полиция незамедлительно начала расследование и в тот же день выяснила местонахождение возможного виновника и задержала его.

По предварительной информации, преступление было совершено в квартире во время совместного употребления алкогольных напитков и совершил его знакомый погибшего. Мотив преступления выясняется.

Начат уголовный процесс в связи умышленным нанесением тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности преступника привели к смерти жертвы.

К подозреваемому применена мера пресечения - заключение под стражу.

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