Убийство в Иманте: в конце апреля в лифте обнаружили тело мужчины; подозреваемый задержан

В Иманте в конце апреля в лифте дома был найден убитый мужчина, по подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого, сообщает агентство LETA.
Так, утром 27 апреля в Иманте в лифте был найден мертвый мужчина с признаками насильственной смерти. Полиция незамедлительно начала расследование и в тот же день выяснила местонахождение возможного виновника и задержала его.
По предварительной информации, преступление было совершено в квартире во время совместного употребления алкогольных напитков и совершил его знакомый погибшего. Мотив преступления выясняется.
Начат уголовный процесс в связи умышленным нанесением тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности преступника привели к смерти жертвы.
К подозреваемому применена мера пресечения - заключение под стражу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!