Убийство в Иманте: в конце апреля в лифте обнаружили тело мужчины; подозреваемый задержан

Так, утром 27 апреля в Иманте в лифте был найден мертвый мужчина с признаками насильственной смерти. Полиция незамедлительно начала расследование и в тот же день выяснила местонахождение возможного виновника и задержала его.

По предварительной информации, преступление было совершено в квартире во время совместного употребления алкогольных напитков и совершил его знакомый погибшего. Мотив преступления выясняется.

Начат уголовный процесс в связи умышленным нанесением тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности преступника привели к смерти жертвы.

К подозреваемому применена мера пресечения - заключение под стражу.