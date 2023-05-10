Фото ⟩ До и после: как благоустроен семейный кризисный центр Burtnieks

Дом должен быть безопасным и счастливым местом, но в Латвии всё еще слишком много домов, в которых регулярно сталкиваются с различного вида насилием. Большой поддержкой, без которой нельзя обойтись в различных кризисных ситуациях, являются кризисные центры. Они становятся временным домом на срок до шести месяцев как для женщин, так и для семей с несовершеннолетними детьми.
В рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" IKEA начала благоустройство уже второго кризисного центра, помогая улучшить в нем бытовые условия.
В кризисном центре Burtnieks семьи могут найти безопасное временное убежище, получить различные социальные услуги и услуги по социальной реабилитации в кризисных ситуациях.
Душой кризисного центра, как называют его сотрудники, является помещение для групповых занятий, где можно заняться различным творчеством и образованием. Сотрудники центра признают, что прежде всего в помещении нужно улучшить его обстановку и решения для хранения вещей, чтобы удобно было находить необходимые рабочие материалы. В помещении часто используется проектор, но до сих пор его приходилось перемещать - как до, так и после просмотра видеоматериалов или другого контента. Кроме того, при просмотре материалов на проекторе яркое солнце зачастую мешает - это была одна из проблем, которую сотрудники кризисного центра надеялись решить с помощью преобразования помещения.
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Расслабляющая и безопасная атмосфера с помощью интерьера
Дизайнер IKEA по интерьеру Иева Бука говорит, что в помещении хотела создать спокойную, безопасную и расслабляющую атмосферу. Этого легко добиться с помощью пастельных тонов, которые дизайнер также выбрала для помещения. Светлые дневные занавески будут приятно сочетаться с ярким дневным светом, который достаточно сильно освещает помещение, создавая чувственную и приятную игру света. Клиенты, которые в первую очередь пользуются помещением, в своей жизни прошли через многое, поэтому, по крайней мере, здесь дизайнер хотела, чтобы они чувствовали себя в безопасности и уюте. Мебель также была подобрана по цвету - она светлая. Имитации белого дерева, древесины, бамбука и эвкалипта в зеленых и светло-зеленых цветах прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. Было выбрано два цвета для стен, таким образом разделив зоны и покрасив их в тепло-бежевый и эвкалиптовый зеленый или светло-зеленый цвет.
"Клиенты кризисного центра пережили различные жизненные ситуации, которые оставили неизгладимый след в их жизни. Я хотела привнести в помещение позитивную энергию с помощью традиционных латышских узоров. Посетители помещения занимаются рукоделием, поэтому небольшое рукоделие сделала и я - украсила дверцы полок бамбуковым плетением, вплетя в них хлопковый шнур и сделав знак Лаймы, который символически гармонизирует, очищает и защищает", - делится дизайнер IKEA по интерьеру Иева Бука.
"После преобразования в помещение пришел мир и свет. Очень помогает то, что предусмотренные для групп материалы теперь легко структурировать. Поэтому в помещении есть больше свободного места для творческих процессов. Мы очень благодарны за этот важный подарок, который ценят как наши коллеги, так и жильцы центра - каждая мелочь, каждая деталь была адаптирована и реализована с мыслями о комфорте и удобстве пользователей. Теперь как групповые занятия для клиентов, так и собрания специалистов кризисного центра и промежуточных инстанций проходят в более приятной атмосфере и привносят в повседневную жизнь центра свет, легкость, мир и гармонию. Зачастую в сложных ситуациях это нужнее всего. Созданная атмосфера вызывает желание остаться в помещении после групповых занятий подольше и поговорить", - говорит руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне.
Практичные и полезные решения
При выборе мебели дизайнер учла пару важных моментов. В помещениях такого типа мебель должна быть износостойкой, рассчитанной на общественные помещения или большие нагрузки, а также мобильной и вместительной. Почти вся мебель в помещении была переставлена. Мебель просто была переставлена эргономически более правильно и функционально. "Для хранения вещей я выбрала и создала систему больших шкафов или полок, где внизу оставила место для хранения ящиков на колесиках, разместив их в два этажа. Ящики можно удобно промаркировать этикетками для облегчения поиска в них вещей. На других полках я разместила прозрачные ящики большего и меньшего размера. Но в центре помещения я поставила 4 больших трансформируемых стола для работы, предназначенных для публичных помещений, которые также можно раздвигать и отделять друг от друга, если кто-то захочет работать отдельно. Также стол легко обойти, он доступен со всех сторон", - делится рекомендациями И.Бука.
Дизайнер по интерьеру создала отдельную зону из мягкой мебели с двумя креслами для отдыха и небольшим кофейным столиком. Был передвинут также проектор, его установили на тележку идеального размера с колесиками, которую теперь можно передвинуть к экрану, который сделали из жалюзи. Жалюзи можно удобно опустить с помощью прикрепленной штанги.
Привнесение уюта и в нестандартные помещения
Даже нестандартные помещения можно преобразить и сделать уютнее. Дизайнер по интерьеру довольно быстро нашла основные акценты помещения. Самое важное - черпать вдохновение в повседневной жизни самого помещения, прислушаться к людям, которые его занимают, и к окружающим. Таким образом найти решения будет не так сложно. Натуральные материалы, текстиль и спокойные цвета помогли создать уют в этом помещении. "У меня была возможность увидеть не только положительные эмоции персонала кризисного центра, но и семей. По-моему, это самая высокая оценка преобразования. Теперь абсолютно все смогут находиться и работать в комфорте и уюте. Для наших ближних, попавших в кризисную ситуацию и не имеющих на данный момент своего дома, такие перемены очень важны. Возможно, они увидят, что сейчас трудные моменты повседневной жизни могут чередоваться и с позитивными. И это самое важное - напомнить, что с помощью труда мы можем чего-то добиться, а с помощью любви и доброго сердца - помочь друг другу. Я надеюсь, что это послужит им вдохновением в их новой жизни", - говорит И.Бука.
Присоединяйтесь к инициативе "Откройте глаза на насилие"
Мы в IKEA выступаем за равенство и справедливое отношение ко всем, в том числе и в семье. Домашнее насилие нарушает принципы равенства и справедливости, поэтому мы решили говорить об этом, привлечь к этому внимание общества и бороться против домашнего насилия - одной из самых важных проблем, с которой сталкиваются семьи в странах Балтии.
Присоединяйтесь к движению - коллекция "Откройте глаза на насилие" созданная в сотрудничестве с художником Кристианом Бректе, просит вас не закрывать глаза, если вы стали свидетелем насилия в семье. Носите эту сумку как напоминание и пригласите своего друга присоединиться к движению. Узнайте подробности здесь.
Где получить поддержку
Из трудностей легче выходить, если вы не одни. Если вы ищете помощь или нужна поддержка, обратитесь сюда: телефон доверия для жертв насилия:
116 006 (ежедневно 12:00-22:00);
круглосуточная кризисная линия для эмоциональной и психологической поддержки: 116 123 и 27722292;
обеспечиваемая государством юридическая помощь: подробнее по телефону 80001808 или на сайте www.jpa.gov.lv.
Чтобы узнать подробнее, как распознать домашнее насилие, зайдите на www.cietusajiem.lv.
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