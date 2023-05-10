Фото ⟩ До и после: как благоустроен семейный кризисный центр Burtnieks

Присоединяйтесь к инициативе "Откройте глаза на насилие"

Мы в IKEA выступаем за равенство и справедливое отношение ко всем, в том числе и в семье. Домашнее насилие нарушает принципы равенства и справедливости, поэтому мы решили говорить об этом, привлечь к этому внимание общества и бороться против домашнего насилия - одной из самых важных проблем, с которой сталкиваются семьи в странах Балтии.

Присоединяйтесь к движению - коллекция "Откройте глаза на насилие" созданная в сотрудничестве с художником Кристианом Бректе, просит вас не закрывать глаза, если вы стали свидетелем насилия в семье. Носите эту сумку как напоминание и пригласите своего друга присоединиться к движению. Узнайте подробности здесь.

Где получить поддержку

Из трудностей легче выходить, если вы не одни. Если вы ищете помощь или нужна поддержка, обратитесь сюда: телефон доверия для жертв насилия:

116 006 (ежедневно 12:00-22:00);

круглосуточная кризисная линия для эмоциональной и психологической поддержки: 116 123 и 27722292;

обеспечиваемая государством юридическая помощь: подробнее по телефону 80001808 или на сайте www.jpa.gov.lv.

Чтобы узнать подробнее, как распознать домашнее насилие, зайдите на www.cietusajiem.lv.