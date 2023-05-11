"Попытка убить двух зайцев". Зачем Россия отменяет визы для граждан Грузии и возвращает прямое авиасообщение?

Это заявление говорит о готовности российской стороны договариваться с Грузией о возобновлении полетов. Однако перед тем, как это произойдет, должны будут пройти переговоры между авиационными властями стран, отмечает Крамаренко.

То, что переговоры с грузинской стороной не проводились до выхода указа, подтверждают заявления властей страны. Так, заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что страна пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией, так как пока не получала от российской стороны соответствующих уведомлений, передавало российское агентство по РИА Новости.

При этом после получения уведомления Грузия допустит в страну "не попавшие под санкции авиакомпании". О санкциях каких стран идет речь, не уточняется. За прошедший год многие российские авиакомпании попали под ограничения и в "черные списки" - в первую очередь из-за того, что не вернули иностранным лизингодателям импортные самолеты и перевели их в российскую юрисдикцию.

Частоту в семь рейсов в неделю можно назвать косметической, отмечает Крамаренко.