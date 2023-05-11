Молодой человек обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки на выпускном

Молодой человек обвиняется в изнасиловании своей знакомой - несовершеннолетней девушки - и сексуальном насилии по отношению к ней.

Как исходит из обвинения, июньской ночью 2020 года после совместного употребления алкогольных напитков с пострадавшей и другими знакомыми во время выпускного вечера обвиняемый решил удовлетворить свою похоть с упомянутой девушкой.

Обвиняемый, осознавая, что девушка несовершеннолетняя, и используя беспомощное состояние пострадавшей из-за ее сильного опьянения, удовлетворил свою похоть и осуществил с ней половой акт.

Утром на следующий день, несмотря на то, что пострадавшая сопротивлялась действиям обвиняемого, он совершил с девушкой действия сексуального характера, удовлетворив свое половое влечение противоестественным способом.

В результате противоправных действий подсудимого жертва испытала физическую боль и душевные страдания, а ее сексуальная неприкосновенность оказалась под угрозой.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.