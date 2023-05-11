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Песков сообщил о "частичном достижении" целей вторжения России в Украину

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков Фото: AP/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия частично достигла целей, которые выдвинула перед собой перед началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, пишет "Медуза".

Об этом Песков заявил в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. Главной темой этого интервью была начатая Россией война в Украине.

Песков, впрочем, не уточнил, каких конкретно целей достигла Россия.

Однако он добавил, что не удалось решить все задачи "по защите жителей Донбасса".

В свою очередь, отсутствие значительных достижений российской армии в Украине Песков объяснил тем, что Россия в Украине не воюет.

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну - это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем", - сказал Песков.

Напомним, начатую Путиным войну в Украине российские должностные лица по-прежнему упорно называют "специальной военной операцией".

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