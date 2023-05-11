Песков сообщил о "частичном достижении" целей вторжения России в Украину

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну - это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем", - сказал Песков.