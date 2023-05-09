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На параде 9 мая Путин обвинил Запад в "войне против России"

rus.tvnet.lv
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Российский диктатор Владимир Путин выступил во вторник на параде 9 мая в Москве, напомнив о победе советского народа во Второй мировой войне, высоко оценив нынешние "успехи" российской армии в Украине, а также в очередной раз обвинив Запад в том, что он "начал войну" против России.

"Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры - участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником - в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", - сказал Путин.

Он отметил, что и сегодня мир находится на "решающем, переломном рубеже".

"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война", - заявил он.

Он в очередной раз обвинил Запад в провоцировании конфликтов, сеянии ненависти, подрыве традиционных семейных ценностей, пытаясь таким образом навязать России свою волю.

Путин в очередной раз посетовал, что целью противников России является ее распад и обвинил Запад в организации государственного переворота в Украине.

В завершение выступления Путин упомянул "специальную военную операцию" (так в России официально называют полномасштабное вторжение в Украину), отметив, что вся страна гордится и молится за "героев".

Диктатор завершил свою речь словами: "За победу! Ура!"

Речь Путина длилась около десяти минут. После выступления состоялся 45-минутный парад военной техники. Авиашоу в этом году не проводилось.

Галерея: В Москве готовятся к мероприятиям 9 мая 

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