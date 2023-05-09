На параде 9 мая Путин обвинил Запад в "войне против России"

"Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры - участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником - в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", - сказал Путин.

Он отметил, что и сегодня мир находится на "решающем, переломном рубеже".

"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война", - заявил он.

Он в очередной раз обвинил Запад в провоцировании конфликтов, сеянии ненависти, подрыве традиционных семейных ценностей, пытаясь таким образом навязать России свою волю.

Путин в очередной раз посетовал, что целью противников России является ее распад и обвинил Запад в организации государственного переворота в Украине.

В завершение выступления Путин упомянул "специальную военную операцию" (так в России официально называют полномасштабное вторжение в Украину), отметив, что вся страна гордится и молится за "героев".