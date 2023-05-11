Чт, 11.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Риге водитель электрического моноколеса врезался в ребенка

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В четверг в Риге, возле Зиедоньдарзса, водитель электрического моноколеса столкнулся с ребенком, сообщает передача Degpunktā.

Ребенок пересекал улицу по пешеходному переходу и столкнулся с электрическим моноколесом, сообщает Degpunktā, ссылаясь на очевидцев. Один из них указывает, что водитель пролетел "почти две машины".

Медики сообщают, что девочка получила легкие травмы и доставлена в больницу.

Несколько свидетелей заявили полицейским, что ребенок пересекал улицу на зеленый свет, хотя водитель моноколеса утверждал противоположное.

Полицейские объясняют, что на электрическим моноколесе в дорожном движении нельзя участвовать.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх