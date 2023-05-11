Видео ⟩ В Риге водитель электрического моноколеса врезался в ребенка

В четверг в Риге, возле Зиедоньдарзса, водитель электрического моноколеса столкнулся с ребенком, сообщает передача Degpunktā.
Ребенок пересекал улицу по пешеходному переходу и столкнулся с электрическим моноколесом, сообщает Degpunktā, ссылаясь на очевидцев. Один из них указывает, что водитель пролетел "почти две машины".
Медики сообщают, что девочка получила легкие травмы и доставлена в больницу.
Несколько свидетелей заявили полицейским, что ребенок пересекал улицу на зеленый свет, хотя водитель моноколеса утверждал противоположное.
Полицейские объясняют, что на электрическим моноколесе в дорожном движении нельзя участвовать.
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