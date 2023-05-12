Падение ракеты РФ в Польше: армия не сообщила властям о случившемся

По сообщениям польской прессы, 16 декабря с российского самолета в воздушном пространстве Беларуси была выпущена крылатая ракета Х-55, которая пролетела несколько сотен километров над Польшей и упала в западной части страны в лесном массиве близ города Быдгощ.

Галерея: Обнаруженная в Польше ракета

Только в конце апреля на обломки наткнулась местный житель.

По словам Блащака, расследование, которое он заказал после обнаружения, установило, что представители польской армии получили информацию о ракете от украинских коллег, но не сделали того, чего требовали правила.

"Установлено, что 16 декабря центр воздушных операций под командованием оперативного командира получил от украинской стороны информацию, что к воздушному пространству Польши приближается объект, который может быть ракетой", - сказал Блащак информационному агентству Reuters.

"Согласно выводам проверки, оперативный командир не выполнил свои обязанности и не проинформировал меня и другие службы, как того требует процедура в случае появления такого объекта в воздушном пространстве Польши", - резюмировал он, отметив, что впервые узнал о ракете в апреле, когда были найдены ее обломки.

По словам министра, поиски упавшей ракеты также не были проведены должным образом. В район падения ракеты был направлен патруль полиции, вертолет был привлечен к поискам только через три дня, 19 декабря, и даже эта скромная операция была остановлена ​​уже через сутки.