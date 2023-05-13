Видео ⟩ "Частный дом - как мусорник". В Золитуде разгорелся пожар на 400 кв. м

Вокруг здания горели отходы и бытовые вещи площадью 300 кв. м. Общая площадь пожара составила 404 кв. м.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте отметила: "Работа пожарных на месте происшествия очень затруднялась тем, что двор был забит вещами, и это также способствовало быстрому распространению пламени на соседние здания. В пожаре пострадал один человек.