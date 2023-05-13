Видео ⟩ "Частный дом - как мусорник". В Золитуде разгорелся пожар на 400 кв. м

12 мая пожар начался в Риге, в Золитуде, где горели одноэтажный жилой дом площадью 40 кв. м и его крыша площадью 30 кв. м. Пламя перекинулось на стену соседнего дома, а также беседку, сообщает передача Degpunktā.
Вокруг здания горели отходы и бытовые вещи площадью 300 кв. м. Общая площадь пожара составила 404 кв. м.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте отметила: "Работа пожарных на месте происшествия очень затруднялась тем, что двор был забит вещами, и это также способствовало быстрому распространению пламени на соседние здания. В пожаре пострадал один человек.
Пожар был локализован в течение двух часов.
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