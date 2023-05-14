Фото ⟩ Россия ночью ударила по Украине беспилотниками и крылатыми ракетами

За ночь украинские силы уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 дронов-камикадзе "Шахед", а также три крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

В Тернопольской области разрушены два и повреждены 12 дачных домов, гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей, сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. О пострадавших не сообщается. Вечером 13 мая регион также находился под ударом, пострадали два человека.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии последствий удара по Тернополю.

"Это происходило как раз тогда, когда украинская группа Tvorchi из Тернополя выступала в финале Евровидения", - заявил Ермак.

Российские войска также нанесли удар по объекту инфраструктуры в Харькове, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", - сказал он. По словам мэра, никто не пострадал. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что поврежден объект транспортной инфраструктуры, общежития и многоквартирный жилой дом.

В Киевской военной администрации сообщили, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за седьмой воздушной атаки на город с начала мая. Существовала вероятность, что Россия ударит по Киеву крылатыми ракетами, но в воздушном пространстве вокруг города таких крылатых ракет не обнаружили.