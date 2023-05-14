Видео ⟩ Politico: Пригожин может "случайно" выпасть из окна или отравиться чаем

Ранее на этой неделе бывшая сотрудница Первого канала России Марина Овсянникова, прославившаяся своим антивоенным пикетом в прямом эфире студии новостей, открыто высмеяла Путина, заявив, что у него "недостаточно новичка", чтобы прикончить всех своих критиков.

"А вот для Пригожина бутылка точно найдется. Когда придет время", - пишет Politico.

9 мая, когда Путин со скучающим выражением лица наблюдал за самым невыразительным за последние годы военным парадом на Красной площади, Пригожин записал видео, в котором слегка завуалированно, но явно "наехал на" Путина.

Он сказал, что "дедушка" думает, что с российской армией все в порядке, хотя на самом деле у нее большие потери на фронте и не хватает боеприпасов.

"И что дальше делать стране? (...) как выиграть войну, если случайно, я только предполагаю, выяснится, что этот дед законченный мудак?" - спросил в видеозаписи Пригожин.

Видео: Высказывания Евгения Пригожина