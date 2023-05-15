В общественных местах появятся дефибрилляторы

Вводить это требование планируется поэтапно. Проект предусматривает, что с 1 января 2025 года дефибрилляторы должны быть размещены в местах, которые посещает более 1500 человек в день, с 1 января 2027 года - в местах с количеством посетителей от 701 до 1500 в день, а с 1 января 2029 года дефибрилляторы должны быть доступны в общественных местах с количеством посетителей от 301 до 700 человек в день. Также предусмотрено, что добровольно дефибрилляторы можно размещать в местах с количеством посетителей менее 300 человек в день.