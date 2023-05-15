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Российские войска обстреляли Авдеевку. Четыре человека погибли

rus.tvnet.lv
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Пострадавшее здание больницы
Пострадавшее здание больницы Фото: Скриншот с Telegram "Дождь"

Российские войска атаковали Авдеевку в Донецкой области, в результате чего пострадала больница и погибли четыре человека, сообщил в понедельник, 15 мая, глава администрации региона Павел Кириленко.

"Четыре человека погибли в результате ракетного обстрела Авдеевки", - подтвердил чиновник в Telegram, добавив, что под обстрел попала больница.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку "каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь".

В течение минувших суток российские войска атаковали гражданские объекты в Донецкой области авиацией и ракетами "Искандер". Среди пострадавших есть и ребенок.

 

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