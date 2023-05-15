Российские войска обстреляли Авдеевку. Четыре человека погибли

"Четыре человека погибли в результате ракетного обстрела Авдеевки", - подтвердил чиновник в Telegram, добавив, что под обстрел попала больница.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку "каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь".

В течение минувших суток российские войска атаковали гражданские объекты в Донецкой области авиацией и ракетами "Искандер". Среди пострадавших есть и ребенок.