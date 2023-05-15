Российские войска обстреляли Авдеевку. Четыре человека погибли

Российские войска атаковали Авдеевку в Донецкой области, в результате чего пострадала больница и погибли четыре человека, сообщил в понедельник, 15 мая, глава администрации региона Павел Кириленко.
"Четыре человека погибли в результате ракетного обстрела Авдеевки", - подтвердил чиновник в Telegram, добавив, что под обстрел попала больница.
Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, поскольку "каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь".
В течение минувших суток российские войска атаковали гражданские объекты в Донецкой области авиацией и ракетами "Искандер". Среди пострадавших есть и ребенок.
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