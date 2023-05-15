Тучи и гром: о погоде во вторник

В ночь на вторник, 16 мая, Латвию с юго-запада начнет пересекать зона осадков, по всей стране пойдут дожди, местами - сильные, прогнозируют синоптики.
Ливни могут сопровождаться грозами. Небо будет затянуто тучами, но днем во многих местах выглянет солнце.
Юго-восточный ветер от слабого до умеренного сменится южным, юго-западным, местами его скорость порывами будет достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха утром составит +10...+14 градусов, днем повысится до +13...+19 градусов.
В Риге во вторник будет преимущественно облачно, время от времени ожидается дождь, скорость южного ветра порывами составит 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов, а днем воздух прогреется до +17 градусов.
Галерея: Весна в Риге
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