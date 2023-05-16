Лембергс отрицает заявления Шмитса о выборах президента

Лембергс заявил агентству LETA, что пока к нему не обращалась ни одна политическая сила - ни "Объединенный список" (ОС), ни "Прогрессивные".

"Я ничего не ловлю в политике. У меня уже все есть", - пошутил Лембергс.

Он добавил, что на ближайшем заседании правления партии будет принято решение, какую из кандидатур на пост президента поддержат два депутата Сейма, избранные от этой партии.

По словам Лембергса, о позиции Союза зеленых и крестьян (СЗК) на президентских выборах больше знают председатель правления СЗК Арманд Краузе и председатель фракции Сейма Виктор Валайнис.

Как уже сообщалось, министр земледелия Дидзис Шмитс (ОС) заявил, что "Новое Единство" ищет поддержки у Лембергса для избрания Ринкевича президентом.

Шмитс также утверждал, что перед выдвижением Ринкевича на пост президента политики "Нового Единства" встречались с представителями Лембергса и получили гарантии поддержки Ринкевича.