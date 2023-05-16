Шмитс: "Новое Единство" ищет поддержки у Лембергса, чтобы избрать Ринкевича

Он резко критикует "Новое Единство", которое "кинуло" нескольких партнеров и хотело раскола в ОС. "Я думаю, что "Новое Единство" совершало ошибку за ошибкой и создало себе ситуацию, из которой я действительно не вижу для них выхода. Я не говорю, что выхода нет, я его не вижу, по крайней мере не в сохранении правительства во главе с "Новым Единством". И я сейчас даже не говорю о коалиции", - сказал Шмитс в интервью "Diena".

По мнению политика, все, что сейчас делает "Новое Единство" - это манипуляции и "кидание". "Я думаю, "Новое Единство" очень быстро движется к критической массе, когда вы так много и так часто обещали, но не выполняли, что в какой-то момент, независимо от разнообразия мнений - идеологических, экономических или любых других - остальные могут объединиться и поставить вас "в угол". Я не говорю, что мы уже в такой ситуации, но мы быстро к ней движемся", - сказал министр.

Шмитс считает, что "Новое Единство" "кинуло" "Прогрессивных" при формировании правительства, "кинуло" президента Левитса и Национальное объединение вместе с ним, а сейчас пытается получить голоса Лембергса для избрания Ринкевича президентом и взять в правительство Союз зеленых и крестьян (СЗК). "Новое Единство" стремится получить и голоса "Прогрессивных" в обмен на принятие в правительство, но Шмитс полагает, что этот план не удастся, и "Новому Единству" снова придется "кинуть" и "Прогрессивных", и СЗК.

Шмитс также утверждает, что перед выдвижением Ринкевича на пост президента политики "Нового Единства" встречались с представителями Лембергса и получили гарантии поддержки Ринкевича.