Экс-руководитель программы Skola2030 в открытом письме обратилась к Кариньшу и Чакше

В настоящее время с проектом Skola2030 связано "все несделанное в сфере образования, что накопилось в течение последних 30 лет" - например, отсутствие учебников, нагрузка учителей и отсутствие времени на подготовку к учебным часам, - такую позицию в открытом письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру образования Анде Чакше высказала экс-руководитель введения учебного содержания проекта Skola2030 Зане Олиня.
По мнению Олини, одного проекта Skola2030 не хватит для успешного изменения содержания образования как государственной политической цели. Предусмотренному в проекте совершенствованию содержания и подхода к обучению - пересмотренным стандартам образования, образцам программ учебных предметов и учебных материалов, а также профессиональному совершенствованию части учителей - следовало бы быть только частью "целенаправленного и согласованного" изменения политики в школах и дошкольных учреждениях со стороны правительства и Министерства образования и науки.
Олиня считает, что проект реализован "в условиях недостаточной или противоречивой" политики действий, когда решения "часто принимались без взвешивания их влияния или реализации". В качестве примера она упоминает неутвержденные Сеймом, но планируемые изменения в законе об общем образовании о начале обучения с шести лет, что для проекта значило бы незапланированный пересмотр всего содержания обучения и его дополнение на один учебный год.
Не созданы и не введены также соответствующие принципы оплаты труда учителей, которые предусматривают достаточную подготовку и совместное планирование для учебы. Олиня отметила, что школы имеют ограниченные возможности в долгосрочной перспективе планировать и приобретать уже доступные цифровые и печатные учебные ресурсы. Кроме того, "значительное число" средних школ не может полноценно реализовать модель средней школы, включенную в стандарт, из-за малого количества учеников и низкого материального обеспечения. Также у школ есть трудности с привлечением педагогов, особенно учителей предметов естественных наук и математики, которым в усовершенствованном содержании обучения уделено усиленное внимание.
Олиня не согласна с утверждением политиков о том, что Skola2030 - это лишь самостоятельная идея, не подкрепленная государственной политикой, по которой не было запланировано и не предпринято никаких действий по введению содержания учебной программы.
Перечисляя достижения проекта, она сказала, что были разработаны согласованные документы по учебным программам и вспомогательные материалы для учителей, 65 типовых учебных программ по предметам и курсам, согласованные комплекты типовых учебных пособий по 43 предметам и курсам с 1-го по 12-й класс, 20 диагностических работ, типовые программы и экзаменационные работы. Также были подготовлены учебные материалы для детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями обучения, включая около 1600 учебных видеофильмов на платформе Tava klase, обеспеченных сурдопереводом,17 учебников со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых детей и 15 материалов на доступном языке.
Олиня также не согласна с тем, что учителя не были проинформированы о том, что им предстоит внедрить и что означает новая учебная программа. Она поделилась своим наблюдением, что нередко пилотные школы, учителя-предметники и руководство школ выражали неуверенность, "ожидая правильных ответов". Представители проекта также столкнулись с отсутствием сотрудничества "даже на уровне школ" и "властью бюрократии". При этом управленческие команды школ и дошкольных учреждений по всей Латвии перед внедрением усовершенствованной учебной программы также прошли курсы профессионального развития в объеме 54 часов.
По мнению Олини, следует создавать условия, в которых руководство и учителя школ берут на себя полную ответственность за свою работу и решения, так как существующие механизмы команд и контроля, а также "указание правильных ответов и их ожидание" не работают.
Комментируя вопрос учебных пособий, Олиня пояснила, что разработка документов содержания образования - проектов образовательных стандартов, образцов учебных предметов, программ государственных проверочных работ, комплекта образцов учебных пособий - в проекте состоялась "единственным возможным способом", прежде всего определяя планируемые достижимые результаты, и затем планируя, как это можно достичь.
Она отметила, для учителей обязательными являются только стандарты образования, включаемые в них достижимые результаты при завершении 3-го, 6-го, 9-го и 12-го классов, а также государственные проверки. Остальные материалы носят лишь рекомендательный характер. Учителя по своему усмотрению могут продолжать пользоваться учебниками и другими ресурсами, которые уже есть в распоряжении школ и учителей. Олиня заявила, что образцы учебных пособий Skola2030 созданы как стартовый комплект для реализации совершенного учебного содержания, демонстрируя существенные различия в подходе к учебе.
Чтобы обеспечить учителям и школьникам удобный и эффективный доступ к учебным ресурсам, необходимо развивать уже существующие решения, например, mape.gov.lv, skolo.lv, tavaklase.lv и другие. По мнению Олини, должно быть также удобное решение национального уровня для доступа школьников к сетям публичных библиотек, локальным и международным базам данных, а также оригинальной литературе и художественной литературе для освоения иностранных языков и в форме э-книг.
Также разработка учебных пособий ограничивалась выделенным проектом финансированием. Для разработки учебных программ, в том числе 65 программ учебных предметов, было выделено 608 540 евро. По словам Олини, это было 3,6% от первоначальных и 1,96% от текущих расходов. Разработка стандартов образования в проекте не была предусмотрена вообще - хотя и было установлено, что разработки будут оплачены из средств государственного бюджета. В реальности они были разработаны во время проекта.
В свою очередь, финансирование учебных пособий для общего образования составило 9,85% от общих расходов проекта на создание 45 учебных пособий. Запланированное в проекте финансирование 40 учебных пособий для учеников 1-12-х классов, для 15 658 учебных часов составило 2 366 000 евро или 151 евро за один учебный час.
Олиня отметила, что в проекте большинство образцов учебных предметов и учебных пособий разработали латвийские высшие учебные заведения как партнеры по сотрудничеству в проекте. Эту работу главным образом выполняли временно нанятые учителя наряду с работой в школе. Учитывая, что способности высших учебных заведений содержательно и методически руководить разработкой этих материалов существенно отличалась, часть материалов должны были была переработаны, для чего были перенаправлены другие ресурсы проекта.
Общее выделенное финансирование на реализацию проекта составило 31 087 767 евро. Первоначально было предоставлено финансирование в размере 13 960 884 евро, которое три раза дополнили: 4 497 498 евро было присвоено Агентству латышского языка для профессионального совершенствования педагогов и учебных средств для работы в лингвистически неоднородной среде; 5 879 296 евро предоставлено для разработки государственных проверок и профессионального совершенствования педагогов, а также 7 400 089 евро - для цифровой дигитализации учебного содержания.
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