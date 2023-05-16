Экс-руководитель программы Skola2030 в открытом письме обратилась к Кариньшу и Чакше

Олиня не согласна с утверждением политиков о том, что Skola2030 - это лишь самостоятельная идея, не подкрепленная государственной политикой, по которой не было запланировано и не предпринято никаких действий по введению содержания учебной программы.

Перечисляя достижения проекта, она сказала, что были разработаны согласованные документы по учебным программам и вспомогательные материалы для учителей, 65 типовых учебных программ по предметам и курсам, согласованные комплекты типовых учебных пособий по 43 предметам и курсам с 1-го по 12-й класс, 20 диагностических работ, типовые программы и экзаменационные работы. Также были подготовлены учебные материалы для детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями обучения, включая около 1600 учебных видеофильмов на платформе Tava klase, обеспеченных сурдопереводом,17 учебников со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых детей и 15 материалов на доступном языке.

Олиня также не согласна с тем, что учителя не были проинформированы о том, что им предстоит внедрить и что означает новая учебная программа. Она поделилась своим наблюдением, что нередко пилотные школы, учителя-предметники и руководство школ выражали неуверенность, "ожидая правильных ответов". Представители проекта также столкнулись с отсутствием сотрудничества "даже на уровне школ" и "властью бюрократии". При этом управленческие команды школ и дошкольных учреждений по всей Латвии перед внедрением усовершенствованной учебной программы также прошли курсы профессионального развития в объеме 54 часов.