Россия атаковала Украину с применением более 50 БПЛА

Россия в ночь на вторник, 22 апреля, атаковала территорию Украины с применением 54 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

БПЛА были запущены из районов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также с мыса Чауда на территории аннексированного Крыма, указано в посте.

К 09.00 по местному времени Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 38 ударных БПЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме того 16 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, однако без негативных последствий. Между тем вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области, говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки в Одессе ранены как минимум три человека. "Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства", - перечислено также в Telegram-канале ведомства.