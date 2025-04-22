Россия атаковала Украину с применением более 50 БПЛА

Россия и Украина обменялись атаками беспилотных летательных аппаратов. В Украине от них пострадали Одесская и Киевская области.
Россия в ночь на вторник, 22 апреля, атаковала территорию Украины с применением 54 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.
БПЛА были запущены из районов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также с мыса Чауда на территории аннексированного Крыма, указано в посте.
К 09.00 по местному времени Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 38 ударных БПЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме того 16 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, однако без негативных последствий. Между тем вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области, говорится в сообщении.
По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки в Одессе ранены как минимум три человека. "Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства", - перечислено также в Telegram-канале ведомства.
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не было. "В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения, - говорится в его сообщении. - Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса".
Атаки украинских БПЛА на Россию и Крым
Со своей стороны Минобороны РФ отчиталось об уничтожении с 22.00 мск 21 апреля до 06.00 22 апреля средствами ПВО 10 украинских дронов. Пять БПЛА были сбиты над территорией аннексированного Крыма, три - над территорией Белгородской области, два - над Орловской областью.
Утром 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram о повреждениях автомобилей, частных домов и надворных построек и других объектов в результате атак десятков БПЛА на населенные пункты региона за прошедшие сутки.
"В селе Долгое в результате сбросов 2 взрывных устройств на частный дом ранена женщина. Пострадавшей оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ", - написал он. Кроме того, по данным Гладкова, на трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. "Медики Ракитянской ЦРБ оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - отметил он.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в результате ночной атаки двух украинских БПЛА на вверенный ему регион "повреждений и пострадавших нет".
Назначенный РФ "глава" Крыма Сергей Аксенов к моменту публикации не сообщал в Telegram о подробностях атаки беспилотников на полуостров.
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