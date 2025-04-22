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Ринкевич планирует посетить похороны папы римского Франциска (2)

Папа римский Франциск и Эдгар Ринкевич
Папа римский Франциск и Эдгар Ринкевич Фото: SIPA/Scanpix

Президент Эдгар Ринкевич планирует посетить похороны папы римского Франциска, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Как сообщалось, папа римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь последние 12 лет, скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он выразил желание быть похороненным за стенами Ватикана в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Хотя покойный папа хотел, чтобы похороны были скромными, ожидается, что на них будут присутствовать главы государств и правительств со всего мира.

Как сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на Reuters и заявление Ватикана, похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля.

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Тело папы римского Франциска выставят в соборе Святого Петра, чтобы скорбящие могли отдать ему дань уважения, в среду, 23 апреля.

В своем завещании папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на похороны обычного христианина. Его тело выставят в соборе Святого Петра не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.

Понтифик также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

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