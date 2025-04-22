Видео Раненная в Украине медик из Латвии: проживайте жизнь!

Медик из Латвии в Вооруженных силах Украины Сармите Цируле недавно была ранена на фронте. После проведенных в больнице обследований выяснилось, что последствия ранений действительно серьезные - после взрыва придется основательно лечить слух и восстанавливаться от сотрясения мозга, сообщает Латвийское телевидение.
"Сначала травма характеризовалась как средней тяжести, сейчас врачи переквалифицировали ее в тяжелую. У меня такое сотрясение мозга - это одно, но еще и слуховой нерв. Еще кое-где осколки, но теперь уже выходят.
Большие, которые к коже прижарились, они уже вышли, а теперь такие крошечные остались", - сказала Цируле в интервью Латвийскому телевидению.
В сердечном обращении она желает всем проживать праздники. "Проживайте Пасху, проживайте Рождество, и пусть это станет точкой отсчета", - говорит Сармите.
"У меня на войне Пасха и Рождество каждый день - празднование жизни и смерти каждый день. Особенно когда кто-то погиб. Или правильнее - убит, иначе я не могу это назвать", - отмечает медик.
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