СМИ: Министр обороны США Хегсет вскоре может быть заменен

NPR не получило ответа от Белого дома на просьбу прокомментировать ситуацию, но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт почти сразу же заявила в X, что сообщение NPR - "полностью фейковая новость, основанная на информации одного анонимного источника, который явно понятия не имеет, о чем говорит".

По словам Левитт, президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Пита Хегсета.

Газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила в воскресенье, что министр обороны Пит Хегсет отправил подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в приложении для обмена сообщениями Signal, в котором участвовали его жена, брат и адвокат. По данным газеты, Хегсет среди прочего раскрыл графики полетов самолетов F/A-18, наносивших удары по хуситам.

По данным NYT, это те же данные, которыми он поделился в другом чате, где по совпадению участвовал Джеффри Голдберг, главный редактор журнала The Atlantic.