СМИ: Министр обороны США Хегсет вскоре может быть заменен

Белый дом начал поиск нового министра обороны, ссылаясь на неназванного чиновника США, сообщает Национальное общественное радио (NPR), пишет "Медуза".
NPR не получило ответа от Белого дома на просьбу прокомментировать ситуацию, но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт почти сразу же заявила в X, что сообщение NPR - "полностью фейковая новость, основанная на информации одного анонимного источника, который явно понятия не имеет, о чем говорит".
По словам Левитт, президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает" Пита Хегсета.
Газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила в воскресенье, что министр обороны Пит Хегсет отправил подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в приложении для обмена сообщениями Signal, в котором участвовали его жена, брат и адвокат. По данным газеты, Хегсет среди прочего раскрыл графики полетов самолетов F/A-18, наносивших удары по хуситам.
По данным NYT, это те же данные, которыми он поделился в другом чате, где по совпадению участвовал Джеффри Голдберг, главный редактор журнала The Atlantic.
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