Выступление Трампа против главы ФРС привело к снижению цен на акции на биржах США

Цена на золото в понедельник достигла нового рекорда, однако стоимость доллара США и цены акций на Уолл-стрит снова упали, поскольку президент США Дональд Трамп продолжил свои словесные атаки на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает AFP.
Американские акции начали торговый день снижением, которое усилилось после того, как Трамп в своем сообщении в социальных сетях назвал Пауэлла "большим неудачником" за то, что тот не снизил процентные ставки.
Этот пост Трампа усилил опасения, что Трамп попытается уволить Пауэлла. Хотя ФРС является независимой организацией, а полномочия президента США не предусматривают увольнение ее главы, на прошлой неделе представители Белого дома признали, что изучаются варианты сделать это.
Все три основных фондовых индекса США завершили торговый день снижением примерно на 2,5%, доллар США упал, а доходность казначейских облигаций США выросла.
Цены на золото выросли до нового рекорда, превысив 3400 долларов за тройскую унцию.
"Похоже, спрос на американские активы снижается", - заключил аналитик Briefing.com Патрик О'Хара.
Главный инвестиционный директор Cresset Capital Management Джек Эблин заявил, что замена Пауэлла на марионетку Трампа, которая будет выполнять его приказы, вызовет кризис доверия.
Цены на нефть упали на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики.
Индекс фондового рынка США Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 2,5% до 38 170,41 пункта, индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2,4% до 5 158,20 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 2,6% до 15 870,91 пункта.
Лондонская, Парижская и Франкфуртская фондовые биржи были закрыты в пасхальный понедельник.
На электронных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи цена на нефть марки WTI в понедельник упала на 2,5% до $63,08 за баррель. Цена нефти марки Brent на Лондонской фондовой бирже упала на 2,5% до $66,16 за баррель.
В понедельник на Title Transfer Facility (TTF) голландской биржи не проводилось торгов природным газом.
Евро вырос по отношению к доллару США в понедельник с $1,1393 до $1,1510 за евро, британский фунт вырос по отношению к доллару США с $1,3296 до $1,3377 за фунт, а доллар США упал по отношению к японской иене с 142,18 до 140,89 иен за доллар. Стоимость евро по отношению к британскому фунту выросла с 85,70 до 86,03 пенсов за евро.
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