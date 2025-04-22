Выступление Трампа против главы ФРС привело к снижению цен на акции на биржах США

На электронных торгах Нью-Йоркской фондовой биржи цена на нефть марки WTI в понедельник упала на 2,5% до $63,08 за баррель. Цена нефти марки Brent на Лондонской фондовой бирже упала на 2,5% до $66,16 за баррель.

Евро вырос по отношению к доллару США в понедельник с $1,1393 до $1,1510 за евро, британский фунт вырос по отношению к доллару США с $1,3296 до $1,3377 за фунт, а доллар США упал по отношению к японской иене с 142,18 до 140,89 иен за доллар. Стоимость евро по отношению к британскому фунту выросла с 85,70 до 86,03 пенсов за евро.