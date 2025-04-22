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В результате сильного ливня у Кандавы из берегов вышла река Абава

Вышедшая из берегов река Абава у Кандавы
Вышедшая из берегов река Абава у Кандавы Фото: Kaspars Nordens/LETA

Вышедшая из берегов в результате обильных дождей река Абава у Кандавы не нанесла разрушений, сообщили агентству LETA в самоуправлении Тукумского края.

В самоуправлении пояснили, что выход Абавы из берегов в этом месте - сезонное и привычное явление, которое повторяется почти каждую весну и осень, особенно во время паводков.

"Самоуправлению в данный момент неизвестно о каких-либо серьезных разрушениях, которые возникли бы в результате этого естественного подъема уровня воды", - указали в самоуправлении.

Кроме того, никто из жителей, проживающих вблизи реки, до сих пор не обратился в самоуправление за помощью.

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