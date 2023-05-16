Кандидаты в президенты смогут выступать только на латышском языке

На заседании комиссии депутат Олег Буров интересовался, будет ли разрешено рядом с предвыборной палаткой вести частные беседы с людьми на их родном языке, например, русском.

Представители ответственных учреждений и депутаты, отвечающие за рассмотрение законопроекта, пояснили, что использование другого языка в частных беседах возле предвыборной палатки не будет запрещено, однако представитель омбудсмена допустила, что с учетом предложенной формулировки в законе этот вопрос может привести к судебному разбирательству.

Публичные выступления и письменные материалы будут разрешены только на государственном языке, отметила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална.

В ответ на вопрос Бурова депутат Угис Митревиц призвал его "не делать шаг назад" в прогрессе по использованию государственного языка и не думать о том, как обойти будущую норму.

Сегодня во втором чтении комиссия поддержала предложение, выдвинутое министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере и комиссией, которое в случае необходимости еще будет уточнено.

Планируется, что в период предвыборной агитации в платных радио- и телепрограммах государственных и коммерческих электронных СМИ, в публичном пространстве, периодических изданиях (газетах и журналах), информационных бюллетенях, книгах и других печатных изданиях и в интернете предвыборные агитационные материалы могут размещаться, а предвыборная агитация проводиться только на государственном языке.

В период предвыборной агитации перед выборами в Европейский парламент и думы самоуправлений агитационные материалы могут быть целиком или частично переведены на официальные языки государств-членов Европейского союза при условии, что использование государственного языка не может быть меньше или уступать содержанию на иностранном языке.