Видео ⟩ Мотивы Хабенского были ложью: Назаров об увольнении из театра

Российский актер Дмитрий Назаров, осудивший войну в Украине и покинувший РФ, в интервью латвийскому YouTube-каналу "И грянул Грэм" рассказал, что худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил его и его супругу Ольгу Васильеву из театра не для того, чтобы сотрудники театра избежали мобилизации, а совсем по другой причине.
"Он [Хабенский. - Прим. ред.] поступил так... Пусть оправдание он сам себе находит", - сказала Ольга Васильева.
"Он его себе нашел! - воскликнул Дмитрий Назаров. - Он сохранил труппу, сохранил театр. Он избавился от нас. Более того, он предпринимал какие-то шаги с подачи пиар-отдела театра... Он сделал все, чтобы это прекратилось. Что есть неправда полная".
Ольга Васильева добавила, что Константину Хабенскому самому стоит поискать себе оправдания. Подумать о том, как он об этом будет рассказывать своим детям.
"Когда мы его оправдывали... Мы хотели его оправдать, что он хотел спасти 29 парней-актеров и не актеров в театре от мобилизации. Прошло время... Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Теперь мы точно знаем, что это было неправдой", - отметил Назаров.
Васильева вспомнила, как они однажды играли спектакль без одного коллеги, который мог попасть под мобилизацию. Он прятался, а они ему помогали. Но даже спустя время этот парень не написал супругам ни слова благодарности, хотя остался в театре, а они были уволены. "Пусть он тоже себе ищет оправдания", - подытожила актриса.
Видео: Интервью с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!