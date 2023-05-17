Видео ⟩ Мотивы Хабенского были ложью: Назаров об увольнении из театра

"Он [Хабенский. - Прим. ред.] поступил так... Пусть оправдание он сам себе находит", - сказала Ольга Васильева . "Он его себе нашел! - воскликнул Дмитрий Назаров . - Он сохранил труппу, сохранил театр. Он избавился от нас. Более того, он предпринимал какие-то шаги с подачи пиар-отдела театра... Он сделал все, чтобы это прекратилось. Что есть неправда полная".

Ольга Васильева добавила, что Константину Хабенскому самому стоит поискать себе оправдания. Подумать о том, как он об этом будет рассказывать своим детям.



"Когда мы его оправдывали... Мы хотели его оправдать, что он хотел спасти 29 парней-актеров и не актеров в театре от мобилизации. Прошло время... Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Теперь мы точно знаем, что это было неправдой", - отметил Назаров.



Васильева вспомнила, как они однажды играли спектакль без одного коллеги, который мог попасть под мобилизацию. Он прятался, а они ему помогали. Но даже спустя время этот парень не написал супругам ни слова благодарности, хотя остался в театре, а они были уволены. "Пусть он тоже себе ищет оправдания", - подытожила актриса.



Видео: Интервью с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой